مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بحرفة «السدو» هوية بصرية

يرتبط مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، بالتراث الإماراتي ارتباطاً وثيقاً، ويستوحي هويته وفعالياته من عاداته وتقاليده وحرفه ومفرداته. ويحرص المهرجان في كل دورة على تعزيز الموروث المحلي، وترسيخه لدى الأجيال عبر تسليط الضوء على مقدراته وعناصره، بما ينسجم مع استراتيجية المركز في تأسيس جيل محب للتراث، الذي يعد من أهم مكونات الشخصية الإماراتية.

ويحتفي مهرجان الظفرة للكتاب هذا العام بحرفة «السدو» هوية بصرية، مستفيداً مما تمثله من رمزية في الثقافة الإماراتية. ويأتي اختياره من قبل مركز أبوظبي للغة العربية، في إطار الاحتفاء بعناصر التراث التي تشكل عصب الهوية الوطنية الإماراتية، والتأكيد على حضوره في المشهد التراثي حرفة يدوية سجلتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قائمة التراث الثقافي غير المادي.

وفي حديقة مدينة زايد العامة، تتجسد هوية المهرجان البصرية برسومات وأعلام ملونة مستمدة من نسيج «السدو»، إحدى أهم الحرف اليدوية التي تميز أهل البادية، والتي مارستها الإماراتيات قديماً لصنع بيوت الشعر، ومحتوياتها.

وفي تجل آخر للموروث المحلي، استحدث مهرجان الظفرة للكتاب 2024 فعالية «حضيرة بينونة» التي تحاكي مجلس الحي عند أهل البادية قديماً، والحضيرة مساحة محاطة بأغصان أشجار تنبت في البيئة المحلية وتتحمل قساوة ظروفها المناخية، مثل المرخ، وتبنى الحضيرة على شكل حلقة مفتوحة من جهة الشرق لحماية من يجلس بداخلها من الرمال، لأن الرياح في دولة الإمارات عادة ما تكون جنوبية شرقية، وكان أهل البادية قديماً يجتمعون في «الحضيرة»، التي تتوسطها نار موقدة لإعداد القهوة، للتسامر وسرد القصص والأحداث. ويعود اسم «بينونة» إلى واحدة من أهم مدن منطقة الظفرة، التي تذكر مراجع أنها سميت بذلك لأنها تقع في بين البحرين وعُمان.

. «السدو» إحدى أهم الحِرف اليدوية التي مارستها الإماراتيات قديماً لصنع بيوت الشعر ومحتوياتها.