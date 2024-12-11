جيل المستقبل في ضيافة عجائب الحياة البحرية

استضافت «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، 25 طالباً من مدرسة «ريبتون» الخاصة في أبوظبي ضمن تجربة تعليمية تفاعلية حول حماية الحياة البحرية في مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، تهدف إلى تسليط الضوء على دور الاستدامة المحوري في ضمان حماية الحياة البحرية والحفاظ عليها.

وقالت المديرة التنفيذية للتسويق والاتصال والفعاليات في «ميرال»، تغريد السعيد: «تسلط شراكتنا مع دائرة التعليم والمعرفة الضوء على جهودنا الرامية إلى تفعيل مشاركة الشباب وتعزيز التواصل في ما بينهم خارج الفصول الدراسية، إلى جانب تعريفهم بالأدوات اللازمة لإحداث تغيير إيجابي للمستقبل».