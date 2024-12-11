أجواء دبي تبهر الزوار في «المناسبة الغالية»

عاشت دبي أجواء احتفالية رائعة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، مع تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الفعاليات المميزة التي أسعدت الجمهور، وأبهرت السكان والزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تزامنت مع هذه المناسبة الوطنية الغالية.

واستمتع الجميع بتجارب ثقافية مجانية، وعروض الألعاب النارية في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب الحفلات الموسيقية التي أحيتها نخبة من الفنانين العالميين والمحليين، وكذلك تجارب الطعام، والعروض الترويجية الحصرية التي قدمتها الفنادق والمعالم السياحية الرائدة، وفعالية ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى التي مددت للمرة الأولى هذا العام لتستمر على مدى أربعة أيام، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الأخرى التي نظمت احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يعكس الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات مسيرتها الاستثنائية في الوحدة والنهضة الشاملة والتطور والفخر بالثقافة المحلية، إذ قدمت دبي مجموعة من التجارب الرائعة التي استمتع بها سكان المدينة وزوارها، بدءاً من عروض الألعاب النارية المذهلة، والعروض الفنية العالمية، إلى التجارب الثقافية، وعروض التجزئة التي لا مثيل لها».

وأضاف «نعتز بتقديم عطلة نهاية أسبوع استثنائية أسهمت في تسليط الضوء على الإنجازات المهمة لدولة الإمارات، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وتتميز بتنوّعها الثقافي مع احتضانها لنحو 200 جنسية مختلفة».

من جهته، قال مدير إدارة الأصول - الفطيم العقارية، هيثم حجار: «يجسد عيد الاتحاد روح الوحدة والتلاحم، ودبي اعتادت الاحتفاء بتراثها الغني وبتنوّعها الثقافي، وسعداء باحتفالنا هذا العام بالذكرى الـ53 لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد نمواً وازدهاراً مطرداً على جميع الأصعدة، بما في ذلك قطاع التجزئة النابض بالحياة، حيث تلتقي التجارب العصرية مع التسوّق رفيع المستوى».

وأكد أن «دبي مدينة تمتزج فيها عراقة التقاليد والحداثة بكل تناغم وانسجام، وتزدهر فيها تجارة التجزئة ليس باعتبارها تجارة فقط، بل كرحلة ترفيهية ممتعة تجذب إليها المستهلكين العالميين، وتضع معايير جديدة لمستقبل التسوق الراقي. واجتذبت أنشطتنا المتنوعة، بما في ذلك السحوبات الحصرية والفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية، الكثير من الضيوف، وشهدت جميع مراكزنا التجارية أجواء مبهجة ونابضة بالحياة».

وتابع حجار «تُشكل المناسبات الاحتفالية مثل عيد الاتحاد فرصة لدفع عجلة المنظومة السياحية في دبي، وسعداء برؤية التأثير الإيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد الزوار من المقيمين والسياح على حد سواء. وستمضي (الفطيم العقارية) قدماً في التزامها ببناء مجتمعات مزدهرة وإطلاق تجارب عصرية مميزة، ونرحب باستقبال المزيد من الضيوف على مدى الشهرين المقبلين بمجموعة من الأنشطة والتجارب الممتعة».

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، نسرين بستاني: «لقد كانت احتفالات عيد الاتحاد مميزة للغاية، إذ توافد السياح والمقيمون للاستمتاع بأنشطة وعروض المناسبة، إضافة إلى الاستفادة من الأسعار المخفضة خلال فترة التخفيضات الكبرى. وأسهمت هذه الأجواء الاحتفالية والتخفيضات في زيادة عدد الزوار 15%، إلى جانب تحقيق زيادة 10% في حجم المبيعات، ما يعكس أهمية العروض والفعاليات في استقطاب الزوار في المراكز التجارية».

من ناحيته، قال مدير عام وجهات التسوّق في دبي القابضة لإدارة الأصول، فريد عبدالرحمن: «كان من دواعي فخرنا واعتزازنا أن نحتفل برحلة دولة الإمارات الاستثنائية، وروح الوحدة التي تميّزها والتي استمرت على مدى 53 عاماً خلال عيد الاتحاد».

وأضاف «حقّقت احتفالات هذا العام نجاحاً باهراً في وجهاتنا المختلفة مثل سوق مدينة جميرا، وجزيرة بلوواترز، ومنطقة السيف، وجي بي آر، وبوكس بارك، والخوانيج ووك، وابن بطوطة مول. وقدّمت كل من هذه الوجهات تجارب غامرة وغنية بالثقافة جذبت تفاعلاً مجتمعيّاً قوياً، ما يُسلّط الضوء على الدور الحيوي لوجهات التسوق كمراكز نابضة بالحياة للتواصل والاحتفال».

وأكد أن «عيد الاتحاد لا يقتصر على الذكريات التي يصنعها للمقيمين والزوّار فحسب، بل يُعدّ أيضاً محركاً رئيساً في تسريع نمو منظومة السياحة في دبي، ما يُعزّز مكانة المدينة وجهة ثقافية وسياحية عالمية».

فعاليات الفرحة

شملت احتفالات دبي في عيد الاتحاد عروض الألعاب النارية، والتجارب الثقافية، والعروض الترويجية الحصرية للفنادق والمعالم السياحية الرائدة، وعروض التجزئة، والفعاليات الترفيهية الحية، والأنشطة الرياضية، وتجارب تناول الطعام، وغيرها الكثير من الأنشطة التي رسمت الفرحة على الوجوه.