مسلسل «سكويد غايم» يعود بموسم جديد

عرضت، أمس، الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل «سكويد غايم» الكوري الجنوبي الشهير، وهو من تأليف وإخراج هوانغ دونغ هيوك.

ويعود «سكويد غايم»، وهو عمل سوداوي يتمحور حول مجتمع عنيف يعاني الانقسامات وعدم المساواة، في سياق توترات حقيقية للغاية في كوريا الجنوبية.

ويُعد المسلسل، الذي أنتجته «نتفليكس»، أكثر الأعمال مشاهدة في تاريخ المنصة العملاقة، وأسهم بقوة في تعزيز جاذبية الثقافة الكورية الجنوبية عالمياً، إلى جانب فيلم «باراسايت» الحائز جوائز أوسكار، وفرقة الفتيان «بي تي إس».

وقبل فتح السجادة الحمراء للعرض الأول، قال هوانغ دونغ هيوك إنه «مكتئب» بسبب الأحداث الأخيرة في بلده.

وسيقدّم الموسم الثاني الكثير من الشخصيات الشابة الجديدة.