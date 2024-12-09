تايلور سويفت تختتم جولة «إيراس» بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية

انتهت جولة تايلور سويفت «إيراس»، أمس، في مدينة فانكوفر الكندية، مع عرض نهائي أحيته المغنية الأميركية التي استحالت ظاهرة ثقافية، وتختتم فيه أكثر الجولات الموسيقية ربحاً في التاريخ.

ومع نهاية الجولة التي انطلقت في ولاية أريزونا الأميركية في 17 مارس 2023، تكون المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية قد قدمت 149 حفلة في عشرات المدن حول العالم، بينها محطات في بوينوس آيرس وباريس وطوكيو.

ولم يُصدر فريق سويفت علناً أرقام إيرادات الجولة، لكن مجلة «بولستار» التجارية التي يُستشهد بها على نطاق واسع في هذا المجال قدّرت الرقم بأكثر من مليارَي دولار.

وتحطم هذه الإيرادات الرقم القياسي المسجل سابقاً لجولة إلتون جون الوداعية التي توقفت بسبب الجائحة، والتي ناهزت إيرادات تذاكرها 939 مليون دولار من 328 حفلة خلال خمس سنوات.

وأبعد من الحفلات الموسيقية، أدى وجود سويفت في المدن التي أقامت فيها عروضاً إلى تعزيز الاقتصادات المحلية.

وكانت المحطة ما قبل الأخيرة من جولتها في تورونتو، حيث قدمت ستة عروض على مدار عطلتي نهاية الأسبوع.

وحصلت جولة «إيراس» على إشادات كبيرة لدى النقاد، وثناء على طاقة سويفت القوية التي تجلت من خلال العروض التي ناهزت مدة كل منها أربع ساعات.