المسلسلات الكورية قد تكون «مفيدة» للصحة النفسية

قد تكون المسلسلات الكورية الجنوبية الزاخرة بالمشاعر والتجارب الحياتية «مفيدة» للصحة النفسية، في رأي خبراء، لأنها يمكن أن تقدم «حلولاً للمشاهدين».

وقال إيم سو غيون، وهو مدير عيادة للطب النفسي في سيؤول، إن «مشاهدة الدراما الكورية يمكن أن تكون مفيدة للقلق والاكتئاب من وجهة نظر العلاج بالفن».

وتعود التجربة الأولى لهذه الطريقة العلاجية إلى أربعينات القرن الـ20، وكانت تقضي في البداية بجعل المرضى يرسمون، لكنها شملت لاحقاً أنشطة فنية أخرى.

ولاحظ الخبير أن «الوسائط المرئية، ومنها مثلاً الدراما الكورية، تنطوي على خصائص مفيدة كبيرة تتناسب كثيراً مع العلاج النفسي».

ورأى أن الشاشة الصغيرة أو السينما يمكن أن توفرا بالتالي للمشاهدين «إضاءة على بعض المواقف، بفضل وجهة نظر جديدة تقوم على قِيَم سليمة، وتقدّم حلولاً لمشكلاتهم».