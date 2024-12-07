«جدول فعاليات دبي» يعلن عن برنامج حافل بالفعاليات في ديسمبر

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوعة من الأحداث التي تستضيفها دبي في ديسمبر 2024. وتشمل الفعاليات الجديدة مجموعة من الأنشطة التي تلائم جميع أفراد العائلة، إضافة إلى الحفلات والعروض المباشرة التي يقدمها أبرز النجوم العالميين، بما في ذلك الاحتفال بالدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق:

سوق الأعياد في مدينة جميرا

يشكل سوق الأعياد في مدينة جميرا (جزيرة فورت) من 6 حتى 8 ديسمبر وجهة مميزة لقضاء العطلات في دبي. ويتزين السوق الاحتفالي بشجرة يبلغ ارتفاعها 36 قدماً، مع أكشاك متخصصة في المأكولات الموسمية وأنشطة للعائلات وسط أجواء زاخرة بالعروض الموسيقية المباشرة.

مهرجان دبي للتسوق

يعد مهرجان دبي للتسوق من 6 ديسمبر حتى 12 يناير الوقت الأفضل لزيارة المدينة، حيث يقام سنوياً خلال موسم الشتاء في دبي. ويشهد المهرجان حيوية في مراكز ووجهات التسوق التي تطلق خصومات مذهلة على كل أنواع المنتجات، إلى جانب تقديم أجمل العروض الترفيهية والسحوبات اليومية. ولا تقتصر النشاطات خلال المهرجان على مراكز التسوق فقط، بل يشمل مهرجان دبي للتسوق الكثير من الحفلات الفنية التي يحييها نجوم محليون وعالميون.

ليالي مهرجان دبي للتسوق

تتضمن الفعالية 38 ليلة من الترفيه والحيوية في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول. وتوفر فرصة مثالية للاحتفال بالذكرى الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، وحضور الحفلات الموسيقية التي يقدمها كبار الفنانين العرب، إلى جانب عروض إكس فاكتور المباشرة، وعروض الألعاب النارية الزاخرة بالألوان والأضواء الساحرة كل عطلة نهاية أسبوع.

عرض الألعاب النارية «دبي للتسوق»

تتلون السماء في دبي فستيفال سيتي مول بدءاً من الساعة 9 ليلاً بعروض الألعاب النارية بالتزامن مع احتفالات الإمارة بالذكرى الـ30 لمهرجان دبي للتسوق. ويمكن للزوار من محبي التجارب الهادئة بعيداً عن صخب المدينة التوجه إلى جبال حتا الخلابة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أضواء دبي

يمكن حضور فعالية أضواء دبي والاستمتاع بالعروض الفنية الضوئية الساحرة في السيف، المرموم، بلوواترز، وحي دبي للتصميم، وتعود الفعالية للموسم الرابع ضمن مهرجان دبي للتسوق.

«كانتين X»

من المنتظر أن تعيد الدورة الثانية من «كانتين X» مشهد الطعام المزدهر في دبي إلى حديقة مشرف عند البوابة 1، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ30 لمهرجان دبي للتسوق. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأطباق اللذيذة وسط أجواء ترفيهية، مع إمكانية المشاركة في تجارب تفاعلية مميزة.

عروض طائرات الدرون «دبي للتسوق»

تعود عروض طائرات الدرون من شركة الإمارات للبترول إلى مهرجان دبي للتسوق، وتشكل إحدى أبرز الفعاليات التي تستحق المشاهدة في هذا الموسم. ويمكن للزوار مشاهدة العروض مباشرة من بلوواترز وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تمتلئ سماء الإمارة بـ1000 طائرة درون خلال المساء، لتقدم أداء مذهلاً ضمن عرضين يومياً في 8 مساءً و10 ليلاً.

ذا أنكومون «دبي للتسوق»

يقدم «ذا أنكومون» المؤقت في صحراء المرموم تجارب استثنائية لتناول الطعام والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال وقت قصير. وتوفر الوجهة للزوار فرصة لقضاء لحظات استثنائية، حيث تتضمن مجموعة مذهلة من المرايا والأضواء التي تتألق وسط الصحراء مع غروب الشمس. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بأنشطة ممتعة مثل مراقبة النجوم بإشراف مرشدين، وممارسة الألعاب المناسبة لجميع الأعمار.

مهرجان سول دي إكس بي 2024

يعود سول دي إكس بي، المهرجان الأبرز في المنطقة لأسلوب الحياة والثقافة المجتمعية، إلى حي دبي للتصميم من 13 حتى 15 ديسمبر. ويتضمن جدول المهرجان مجموعة من العروض الفنية، إضافة إلى احتفالية «هيب هوب 50» مع فنانين مثل بوستا رايمز، وجاداكيس، ودي جي شادو، ما يوفر وجهة مثالية لمحبي الموسيقى والأزياء والثقافة.

مهرجان 321

يوفر مهرجان 321 عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى مع مجموعة من الحفلات الموسيقية المباشرة ضمن احتفالات افتتاح مهرجان دبي للتسوق. ويستمتع الحضور بعروض لأبرز الفنانين وأنشطة ترفيهية متواصلة في كوكا كولا أرينا. كما تُقام احتفالات مهرجان 321 في سيتي ووك لأول مرة وفي الفترة ذاتها.

دا بانغ ريلوديد مع سلمان خان

تنير روعة بوليوود السينمائية دبي هاربر من خلال عرض «دا بانغ ريلوديد»، الذي يقدمه النجم سلمان خان ومجموعة من أبرز النجوم مثل تامانا بهاتيا، وجاكلين فرنانديز، وديشا باتاني، وسوناكشي سينها، وبرابو ديفا، وسونيل جروفر، ويستمتع الجمهور على مدى أربع ساعات بأداء النجوم المميز، وعروض حيوية فريدة في دبي هاربر إكسبيرينس، اعتباراً من الساعة 6 مساء يوم 7 ديسمبر.

حفل كوك استوديو لايف

يختتم مهرجان 321 فعالياته ضمن مهرجان دبي للتسوق غداً بعرض كوك استوديو لايف في كوكا كولا أرينا. وتتضمن الفعالية عروضاً ممتعة لفنانين مشهورين من جنوب آسيا، ما يمنح الجمهور تجربة موسيقية فريدة من إعداد النجم ذو الفقار خان.

عرض مباشر لفرقة إريزر هيدز

تحط الفرقة الموسيقية الفلبينية الشهيرة إريزر هيدز رحالها في مدينة إكسبو دبي غداً، لتختتم جولتها العالمية هولنج إل بيمبو بأمسية فنية مميزة تحتفي بإرث الفرقة العريق.

العرض الموسيقي سينما ميدلي

تقدم الأوركسترا الإمبراطورية العرض الموسيقي سينما ميدلي 2 في كوكا كولا أرينا غداً، ويؤدّي 80 عازفاً مقطوعات فريدة تحتفي بالفن السينمائي تحت قيادة المايسترو ليف دونايف.

حفل مباشر لفرقة ثيرتي سيكندز تو مارس

يستعد عشاق موسيقى الروك لحضور حفل مباشر تحييه فرقة ثيرتي سيكندز تو مارس في كوكا كولا أرينا يوم 12 ديسمبر، حيث يؤدي جاريد وشانون ليتو مجموعة من الأغاني الشهيرة.

معرض لوفي لطفي «مانغا إماراتية»

يُقام معرض لوفي لطفي «مانغا إماراتية» في السركال أفنيو يوم 12 ديسمبر، ويجسد مزيجاً فريداً من فن المانغا الياباني والثقافة الإماراتية، وهو ما يتجلى في أعمال الفنان عبدالله لطفي، الذي يجمع بين تأثيرات الرسوم المتحركة اليابانية ولمسات من أصالة التراث الإماراتي النابض بالحيوية.

حفل شيرين عبدالوهاب

يحظى عشاق الموسيقى في دبي بفرصة الاستمتاع بحفل فني تحييه النجمة شيرين عبدالوهاب في كوكا كولا أرينا يوم 13 ديسمبر، لتؤدي مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاماً.

حفل للمغني ريكي مارتن

يصل النجم ريكي مارتن إلى دبي في إطار جولته الفنية، ليقدم حفلاً مباشراً في كوكا كولا أرينا يوم 14 ديسمبر ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق. ويستمتع عشاق موسيقى البوب اللاتينية بأدائه الحيوي المميز وأغانيه الشهيرة.

حفل «كأنه الكريسماس»

يكتسب موسم الأعياد نكهة خاصة في فندق جميرا زعبيل سراي، حيث يُقام حفل موسيقي للنجم اللبناني الفرنسي أنطوني توما يوم 15 ديسمبر، ليأخذ الجمهور في رحلة آسرة مع أروع الأغاني الكلاسيكية.

الحي الشتوي

يستعد عشاق الترفيه والتسلية لخوض تجربة فريدة للتزلج على الجليد برفقة العائلة والأصدقاء وسط أجواء تحاكي طبيعة القطب الشمالي على مسرح مدينة دبي للإعلام من 14 حتى 22 ديسمبر. وتتضمن دورة هذا العام مزيجاً من التجارب المسلية الخاصة بموسم الأعياد.

عرض كسّارة البندق في دبي أوبرا

يحظى الضيوف بفرصة حضور العرض المسرحي الكلاسيكي كسارة البندق في دبي أوبرا من 19 حتى 22 ديسمبر، الذي يقدم بمشاركة مسرح الباليه وأوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا.

العرض المسرحي الدكتور سوس

ينطلق الحضور في رحلة فريدة إلى عالم هوفيل في المسرحية الموسيقية الدكتور سوس، كيف سرق غرينش الكريسماس، والتي تُقام على مسرح زعبيل من 20 ولغاية 24 ديسمبر.

حفل كوكو ميلون: غنوا معنا

يستضيف كوكا كولا أرينا الحفل المباشر «كوكو ميلون: غنوا معنا» يومي 20 و21 ديسمبر، حيث يستمتع الأحبة الصغار برفقة عائلاتهم بالرقص والغناء على وقع أجمل الألحان والأغاني التي يقدمها جيه جيه والأصدقاء، مثل ويلز أون ذا بس وهيد، شولدرز، نيز أند توز.

حفل الفنان مارسيليتو بوموي

يقدم مارسيليتو بوموي أمسية موسيقية فريدة في كوكا كولا أرينا يوم 22 ديسمبر، حيث يستمتع الحضور بباقة من أجمل أغانيه مثل ذا براير، وإطلاق أغنيته الخاصة بموسم الأعياد. ويشمل الحفل استضافة جودك تشيللو، الذي يشارك بوموي الأداء على المسرح.

حفل للفنان هاني شاكر

يضيء الفنان هاني شاكر، الشهير بلقب أمير الغناء العربي، مسرح دبي أوبرا في أمسية استثنائية يوم 26 ديسمبر يقدم فيها مجموعة من أشهر أغانيه الكلاسيكية.

حفل مباشر لجوقة المملكة

يستضيف «دبي أوبرا» يوم 28 ديسمبر جوقة المملكة التي تتميز بتاريخ موسيقي عريق يمتد لثلاثة عقود. وحازت الفرقة بقيادة كارين جيبسون شهرة عالمية بعد أداء أغنية استاند باي مي في حفل الزفاف الملكي للأمير هاري وميغان ماركل.

آشا بهوسل وسونو نيغام

تلتقي أسطورتا بوليوود آشا بهوسل وسونو نيغام في كوكا كولا أرينا يوم 29 ديسمبر، ليقدما للجمهور أمسية موسيقية استثنائية تتضمن نخبة من الأغاني الكلاسيكية الشهيرة.

منسق الأغاني سنيك

عشاق الرقص على موعد مع أمسية موسيقية حافلة بالإيقاعات الحيوية التي يقدمها منسق الأغاني سنيك في كوكا كولا أرينا يوم 30 ديسمبر. ويشتهر سنيك بالعديد من الأغاني مثل تيرن داون فور وات، وتاكي تاكي وميدل، كما يتمتع بمكانة فريدة في مجال الموسيقى الإلكترونية، حيث يقدم مزيجاً متناغماً من موسيقى الهيب هوب الراقصة ضمن إيقاعات حماسية نالت استحسان المعجبين من مختلف أنحاء العالم.

حتا x «دبي للتسوق»

توفر جبال حتا الخلابة الوجهة المثالية للاستمتاع بتجربة مميزة بعيداً عن صخب المدينة في الذكرى الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق. وتشكل هذه المنطقة ملاذاً للباحثين عن المغامرة بفضل حتا وادي هب، وهو مركز يضم أنشطة تناسب المغامرين على اختلاف أعمارهم. كما يمكن لعشاق المغامرات الجبلية الاستمتاع بالمناظر الطبيعية وعروض الألعاب النارية المذهلة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

حفل لـ «نجوى كرم» في «دبي أوبرا»

تطل شمس الأغنية العربية نجوى كرم على جمهورها خلال حفل مباشر في دبي أوبرا يوم 29 ديسمبر، حيث تقدم باقة مميزة من أشهر أغانيها مثل الليلة ليلتنا وبيروت.

. 38 ليلة من الترفيه والاحتفالات في «دبي للتسوق».