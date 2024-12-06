النوارس تحطّ في دبي

تقطع طيور النورس في طريق وصولها إلى سواحل الإمارات نحو 5000 كيلومتر، تاركة مواطنها في مناطق بعيدة، مثل سيبيريا وشرق آسيا، بحثاً عن الشمس والمياه الدافئة، وتبدأ أول أسراب النورس، التي عرفت محلياً بـ«الحريش» أو «أم الحريش»، التوافد إلى الشواطئ الإماراتية قادمة من أوروبا في الفترة من سبتمبر حتى فبراير، وتوجد كميات كبيرة جداً من النوارس في دبي على الشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية والخيران، علماً بأنها تأقلمت في كثير من الأماكن مع وجود البشر، بل التقاط الأكل من أياديهم عند شعورها بالأمان وإطعامها بصورة مستمرة.