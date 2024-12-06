مسؤولون: قوة المرأة الإماراتية في الجمع بين المستقبل والأصالة

أكد مسؤولون إماراتيون وعرب أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في الإمارات في تطوير المجتمع ومواكبة التقدم السريع الذي يشهده العالم وتحقيق طموحات القيادة، وفي الوقت نفسه في التمسك بالهوية الوطنية وصونها ونقل القيم الأصيلة للأجيال المقبلة. مشيدين، خلال مؤتمر «المرأة الإماراتية المستقبل الآن»، الذي أقيم أمس تحت شعار «قوة المرأة»، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، التي تقدم نموذجاً ملهماً للمرأة في كل مكان.

من جانبها، أشارت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والفنون، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، في افتتاح المؤتمر الذي نظمته المؤسسة بفندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، إلى الإنجازات البارزة التي حققتها المرأة الإماراتية خلال السنوات الماضية، ودورها كعنصر محوري في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل. مشيدة بالدعم المتواصل من أصحاب السمو قادة الإمارات للمرأة في المجالات كافة، تمسكاً بنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وطرح المشاركون في المؤتمر العديد من المحاور المرتبطة بالمرأة الإماراتية والدور الفاعل للمرأة في تعزيز الأمن المجتمعي ودعم استقرار الدولة، والفرص الكبيرة المتاحة لها في قطاع الأعمال.

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية ركّزت على موضوعات مرتبطة بالمرأة الإماراتية، فجاءت الجلسة الأولى بعنوان «المرأة الإماراتية: ريادة عالمية وتنمية مستدامة»، وتناولت الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على الصعيدين المحلي والدولي، وكيف يمكن للمرأة أن تكون شريكاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. وشارك في الجلسة عدد من القيادات النسائية التي تحدثت عن تجربتهن الشخصية في تحقيق التوازن بين العمل والحياة. بينما حملت الجلسة الثانية عنوان «المرأة الإماراتية: قائدة التغيير»، حيث ركزت على كيفية مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التغييرات الإيجابية، وناقشت المتحدثات الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية لتولي أدوار قيادية في مختلف القطاعات. وتناولت الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «أهمية الإرشاد النفسي في حياة المرأة»، أهمية الصحة النفسية ودورها في تعزيز قدرة النساء على مواجهة التحديات والضغوط اليومية. كما تضمن المؤتمر جلسة بعنوان «رحلة إلى الذات»، استعرضت مفاهيم مهمة عن كيفية اكتشاف الذات وتطوير المهارات.