«الإمارات العلمي» يحتفل بعيد الاتحاد

نظم نادي الإمارات العلمي، في مقر ندوة الثقافة والعلوم، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات، جمع بين الفخر الوطني والابتكار العلمي، وشهد الاحتفال حضور نخبة من المسؤولين والطلاب وأعضاء النادي، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع الأكاديمي والعلمي.

وتنوّعت المشاريع المعروضة بين تصميمات روبوتية، وتطبيقات للطاقة المتجددة، وأجهزة إلكترونية مبتكرة، ما أظهر مدى وعي الطلاب بالتحديات المستقبلية واستعدادهم لمواجهتها بأفكار خلاقة، وتخللت الاحتفال ورش علمية تفاعلية أضافت بُعداً عملياً وتعليمياً للمشاركين، وجاءت أبرز الورش كالتالي: ورشة الروبوتات، وورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وورشة الطاقة المتجددة، وورشة الكهرباء والإلكترونيات وورشة الفن التشكيلي، واختتم الاحتفال بتكريم أصحاب المشاريع العلمية المتميزة، وتوزيع الجوائز التقديرية على المشاركين في الورش، تقديراً لجهودهم وإبداعهم.