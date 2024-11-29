«الإمارات للمكتبات» تشارك في «ملتقى تعبير»

شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في فعاليات «ملتقى تعبير الأدبي»، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، من خلال منصة تفاعلية حظيت بإقبال كبير من الزوار والمشاركين.

وشهدت المنصة حضوراً لافتاً من قبل زوار الملتقى الذين توافدوا لاستكشاف محتويات المنصة، التي ضمت مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تسلط الضوء على دور المكتبات والمعلومات في تعزيز الثقافة الأدبية، وتطوير مهارات الكتابة والقراءة، وقال رئيس جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري: «نحن فخورون بمشاركتنا في (ملتقى تعبير الأدبي)، الذي يعد منصة مثالية للتفاعل مع المجتمع الأدبي، وإبراز أهمية المكتبات في دعم الثقافة والفكر الأدبي».