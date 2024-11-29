مهرجان أبوظبي يكرّم عازف البيانو العالمي لانغ لانغ

منح مهرجان أبوظبي، الذي يقام برعاية فخرية من سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الراعي الفخري المؤسس للمهرجان، وبرعاية سموّ الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، جائزته السنوية لعازف البيانو الصيني الأشهر عالمياً، لانغ لانغ، تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في مجالات الموسيقى والثقافة والتميز الفني، وقدّمت مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم، جائزة المهرجان للموسيقيّ الشهير، وهو أيضاً رائد العمل الإنساني وسفير «اليونيسيف» للنوايا الحسنة، ويتمتع بشخصية أسعدت ملايين الأشخاص حول العالم.