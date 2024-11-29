مهرجان الشيخ زايد يحتفي بعيد الاتحاد باحتفالات وعروض مبهرة

يحتفل مهرجان الشيخ زايد في الوثبة بعيد الاتحاد الـ53 بأكبر وأضخم مهرجان للاحتفال، يتضمن العديد من البرنامج والفعاليات الاحتفالية المنوعة، بالإضافة إلى إطلاق «مبادرة تعزيز الهوية الوطنية، وتتواصل وتستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل».

ويمثل المهرجان الخاص بعيد الاتحاد الحدث الأكبر والأشمل من حيث تنوع فعالياته وأحداثه وبرامجه، التي ستقدم طوال فترة الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وستشكل عروض الألعاب النارية وعروض طائرات الدرون واحدة من أهم الفعاليات التي سيشهدها الاحتفال، ويطلق المهرجان مسابقة للتصوير خاصة بعيد الاتحاد مقسمة إلى فئات عدة، يشارك فيها الزوار والهواة من كل مكان ليقدموا أجمل صورة تعبّر عن الفرحة والاحتفال بعيد الاتحاد.

ويشهد الاحتفال انطلاق «قافلة اليوم الوطني» داخل ساحة المهرجان التي نستعيد من خلالها واحداً من التقاليد الإماراتية القديمة، ومن بين أهم فعاليات المهرجان «مبادرة المشي ألف كيلو»، التي تشارك فيها جموع كبيرة من الشباب يطوفون عبر مناطق ومدن إمارة أبوظبي مشياً على الأقدام لمسافة 1000 كيلومتر، وضمن برنامج فعاليات الاحتفال تنطلق مبادرة «تعزيز الهوية الوطنية» بإقامة كرنفال «أجمل زي وطني تراثي»، وتتضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد أكبر عرض لفرق الفنون الشعبية، يقدمون فنونهم في ساحات المهرجان وتجسد التنوع، وتؤكد التقاليد الإماراتية واعتزازها بفنونها الأصيلة.

وسيجد الزوار في مدخل البوابات ثلاث جداريات ضخمة، يمكن لكل زائر أن يسجل عليها تهنئته وأمنياته، وكتابة عبارات المحبة للوطن والقيادة، ومن بين أهم برامج وأنشطة الاحتفال الفعاليات الخاصة بالأطفال الذين سيحظون بكثير من الفعاليات والبرامج والمسابقات، كما ستقدم لهم العديد من الهدايا إضافة إلى توزيع الأعلام والشالات والشارات وغيرها.

ومن بين الفعاليات التي سيشهدها الاحتفال معرض الصور الذي سيقام في جناح ذاكرة وطن، حيث تعرض مجموعة كبيرة من الصور النادرة لتاريخ الاتحاد ورحلة الدولة عبر 53 عاماً من العمل والجهد والتطور.. كما سيكون هناك قسم خاص لصور المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومسيرته في بناء الاتحاد والدولة.