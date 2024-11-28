منتجع أتلانتس النخلة يعلن عن عرض الجمعة السوداء في الوقت المناسب لموسم الأعياد.. استمتع بخصم يصل إلى 35%

إذا كنت تحلم بعطلة استثنائية أو إقامة محلية، فإن أتلانتس النخلة هو الوجهة المثالية – والآن هو الوقت المثالي للحجز. عرض الجمعة السوداء الخاص بالمنتجع بدأ بالفعل، مع خصومات تصل إلى 25% على جميع الغرف والأجنحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء برنامج Atlantis Unlocked الحصول على خصم إضافي بنسبة 10%.

يستمر العرض حتى يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، ويمكن للضيوف الإقامة من الآن وحتى الاثنين 22 ديسمبر 2025. يتضمن كل حجز إفطارًا مجانيًا ودخولًا يوميًا إلى عالم أكوافنتشر، الذي يشمل أكبر مدينة مائية في العالم وأكواريوم "ذا لوست تشامبرز".

تفاصيل العرض:

استمتع بخصم يصل إلى 25% على الغرف والأجنحة على خيارات الإقامة فقط، والإقامة مع الإفطار، ونصف الإقامة.

يحصل أعضاء برنامج Atlantis Unlocked على خصم إضافي بنسبة 10%.

تخضع جميع أسعار الغرف إلى رسوم خدمة بنسبة 10%، ورسوم بلدية دبي بنسبة 7%، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. كما يتم تطبيق رسوم درهم السياحة بقيمة 20 درهمًا لكل غرفة في الليلة.

إقامة وتناول الطعام للأطفال مجانًا على خيارات الإقامة مع الإفطار ونصف الإقامة لجميع أنواع الغرف.

جميع الإقامات تتضمن المزايا التالية:

دخول غير محدود إلى أكواريوم "ذا لوست تشامبرز" لكل ليلة إقامة.

دخول يومي مجاني إلى حديقة أكوافنتشر المائية لكل ليلة إقامة.

الحجوزات متاحة من الآن وحتى الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

الإقامات متاحة من الآن وحتى الاثنين 22 ديسمبر 2025.

تطبق تواريخ الحجب (Black-out dates).

الحجوزات بأسعار قابلة للاسترداد تخضع لسياسات الإلغاء العادية.

العرض يعتمد على التوفر وهو صالح للحجوزات الجديدة فقط.

لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عروض أو خصومات أخرى.

