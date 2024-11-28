«كهرباء دبي» تشارك تجارب مُلهِمة حول تمكين المرأة

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركتها في منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، بصفتها الشريك الاستراتيجي للمنتدى، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت شعار «قوة التأثير».

وسلطت الهيئة الضوء من خلال مشاركتها على دور المرأة الإماراتية في تعزيز الاستدامة والابتكار ودورها الحيوي في المشاريع والمبادرات الريادية التي تنفذها الهيئة.

وعلى مدى يومَي المؤتمر، شاركت 12 موظفة في أربع جلسات نقاشية، سلطن خلالها الضوء على حرص الهيئة على إشراك المرأة في اتخاذ القرار، وتمكينها بداية من المناصب القيادية، وصولاً إلى الوظائف الفنية.

وتضم الهيئة 1938 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 797 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1,189 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة.

وتشكّل النساء الإماراتيات نسبة 84.83% من إجمالي القوى النسائية في الهيئة.

وفي جلسة بعنوان «موازنة الطاقة: معالم جديدة للتوازن والتأثير العالمي» ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، تطرّقت فاطمة الجوكر، مستشار قانوني ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة، وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. وسلطت الجوكر الضوء على إسهامات المهندسات الإماراتيات في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشادت مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الدكتورة عائشة النعيمي، بالدور الريادي للإدارة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي في تمكين المرأة، وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة.

واستعرضت النعيمي تجربتها الشخصية في الانتقال من المجال الأكاديمي بعد حصولها على درجة الدكتوراه في تقنيات النانو للخلايا الشمسية، إلى العمل في البحوث والتطوير في الهيئة، وصولاً إلى توليها إدارة مركز الاستدامة والابتكار.

وأكدت نائب مدير أول التطوير في إدارة المواهب، ريم السويدي، أهمية تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية بمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وخلال جلسة «مدن ذكية: هل نحن جاهزون للمستقبل؟»، أكدت المهندسة غنوه كريم، مدير إداري - التصميم وإدارة التجربة - قطاع الابتكار والمستقبل، أن هيئة كهرباء ومياه دبي لا تدخر أي جهد في دعم المرأة وتمكينها من تحقيق مسارات قيادية استثنائية.

وأوضحت مدير إدارة تسليم مشاريع - الابتكار والمستقبل، المهندسة عبير الشرف، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع خيار لا بديل عنه لضمان النجاح، ويمثّل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة والتميز.

وسلطت مدير أول استشراف المستقبل، مروة النقي - الضوء على ريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في الاعتماد على أحدث التقنيات لاستشراف المستقبل، مشيرة إلى أن توظيف الهيئة للذكاء الاصطناعي، يسهم في تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتخيل وتصميم وتنفيذ المشاريع المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية.