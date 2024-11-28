دبي.. لكل تفصيلة حكاية تروى

لا تتوقف دبي عن الإدهاش، فهذه المدينة النابضة بالحياة والألق باتت محط أنظار العالم، وقِبْلة للسياح الباحثين عن عيش تجارب مميزة واستثنائية.. هنا كيفما التفت ثمّة مغامرة وتجربة وحكاية، وأينما حللت سيكن بانتظارك حدث أو مكان تم إعداده بعناية شديدة.. من بحر جميرا تأخذك الصورة إلى أبراج دبي وناطحات السحاب وبرج خليفة، وكأن ما تراه لوحة رُسمت بدقة، وتفاصيل بُنيت بحب.. إنها باختصار دبي التي تختصر العالم، وتقول لزوارها والمقيمين فيها: انظروا جيداً.. فخلف كل تفصيلة حكاية تُروى.