القرية العالمية في عيد الاتحاد.. فعاليات وتجارب تعزز معاني الوحدة والفخر

أعلنت القرية العالمية في دبي استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميّزة، التي تُبرز معاني الوحدة والفخر، وبدأت المظاهر الاحتفالية، أمس، وتستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، بالتماشي مع حملة «#زايد وراشد» الوطنية التي تحتفي بذكرى الآباء المؤسسين للدولة، وترسّخ ثقافة الانتماء والهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع الإماراتي، حيث ستحتضن الوجهة العديد من الفعاليات والتجارب التي تعزّز روح الاتحاد، وتُثمن عمق قِيَمه في وجدان المجتمع.

وتتزين أرجاء القرية العالمية بالمظاهر الاحتفالية والديكورات المبهجة، لتبهر ضيوفها خلال هذه المناسبة بمشهد فنّي بديع، فيما ستزدان بوابات الوجهة وأبرز معالمها بألوان علم دولة الإمارات، لتجسّد أجواء احتفالية مذهلة.

كما تتألق القرية العالمية بمجموعة من العروض الثقافية التي تحاكي التراث، وسيجري تنظيم أبرزها على المسرح الرئيس، ابتداء من أوبريت «هوى إماراتي» الملحمي، ويقدّمه أكثر من 40 فناناً ومؤدياً سيجتمعون في تسعة مشاهد مذهلة تروي قصة زفاف إماراتي أصيل من فترة ما قبل الاتحاد، آخذاً الضيوف إلى أعماق مشهد يتجلى بوصول العروسين إلى اللحظة التاريخية الفارقة التي شهدت تأسيس دولة الإمارات في العام 1971، وترسيخاً لأهمية الحفاظ على الإرث الثقافي للدولة يصوّر هذا العرض الأغاني والأهازيج والأزياء والرقصات التقليدية بمنظور جديد ومبتكر، كما سيحظى ضيوف القرية العالمية بفرصة حضور عروض ثقافية أخرى، تؤديها فرقتا «ليوا» و«الحربية» على المسرح الرئيس وفي مختلف أرجاء الوجهة.

وستضيء القرية العالمية سماءها بعروض مذهلة للألعاب النارية بألوان علم دولة الإمارات، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً من 29 نوفمبر الجاري حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وستقدّم القرية للمرة الأولى خلال عيد الاتحاد عرض طائرات الدرون يوم الثاني من ديسمبر، بلوحات تمثّل الحملة الوطنية «#زايد وراشد»، ويُعد هذا العرض الجوي، إحدى أبرز فعاليات احتفالات القرية العالمية لضمان تجربة غامرة للحاضرين.