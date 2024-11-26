«بالعربي» تحصد جائزة مجمع الملك سلمان العالمي

حصدت مبادرة «بالعربي»، إحدى أبرز المبادرات المعرفية التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والرامية إلى تشجيع استخدام اللغة العربية ومفرداتها في الحياة اليومية، جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بدورتها الثالثة، تقديراً للإنجازات الكبيرة التي حققتها في خدمة اللغة العربية ونشر الوعي اللغوي بين أفراد المجتمعات العربية، وكرّم مجمع الملك سلمان للغة العربية فريق المؤسسة خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة، الذي تم تنظيمه، أخيراً، في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، عن بالغ سعادته بحصول مبادرة «بالعربي» على هذا التكريم الرفيع، الذي يثبت من جديد نجاح المؤسسة في تعزيز اللغة العربية، وتكريس حضورها داخل الأوساط المعرفية والأدبية والمجتمعية، وتوسيع إسهامها في المحتوى الرقمي العربي على الشبكة العنكبوتية.

وحصدت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الجائزة عن فئة المؤسسات لفرع نشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية، تقديراً لما حققته مبادرة «بالعربي» من تعزيز لحضور العربية على المستويين الإقليمي والدولي، عبر تشجيع الفئات الشابة على التوسّع في استخدام اللغة العربية على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحفيزها على إنتاج محتوى إبداعي يبرز جمالية اللغة ومكانتها الحضارية الفريدة.