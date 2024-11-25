الأغنام البربرية.. مشهد رشيق بين جبال حتا

تتكيّف الأغنام البربرية، المعروفة أيضاً باسم أغنام العوداد، التي غالباً ما يتم رصدها في مرتفعات وجبال حتا، مع البيئة الصخرية في منطقة حتا بدبي، المعروفة بتضاريسها الوعرة وقممها الجبلية الشاهقة، التي توفر موطناً مناسباً لها بسبب نتوءاتها الصخرية ومنحدراتها الشديدة، وتعد منطقة شمال إفريقيا الموطن الأصلي لها، لكن تم استقدامها إلى مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك أجزاء من الشرق الأوسط، ويضيف وجود ورشاقة هذه الأغنام في حتا جاذبية وحيوية إلى مشاهد الحياة البرية.