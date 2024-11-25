«واتس أب» يطلق خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب» إطلاق خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، وقالت الشركة، المملوكة لمجموعة «ميتا بلاتفورمس»، إن «الخاصية الجديدة ستكون مفيدة عند وجود المستخدم وسط ضوضاء، أو يتحرك ولا يستطيع سماع الرسالة الصوتية».

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن «أبل» أطلقت خاصية مماثلة لتطبيق «ماسج» الخاص بها، مع تحديث نظام تشغيل أجهزة «أبل» الذكية «آي.أو.إس17».

وللوصول إلى الخاصية الجديدة في «واتس أب»، يحتاج المستخدم إلى الدخول لإعدادات التطبيق، واختيار قسم «محادثات» ثم النقر على خيار «تحويل الرسالة الصوتية إلى نص» ثم تفعيل الخاصية، ويمكن للمستخدم من هذا الجزء اختيار لغة الكتابة المطلوبة.

وبمجرد تفعيل الخاصية يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها، ثم اختيار خيار «تحويل إلى نص»، ولن يقوم التطبيق بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص بطريقة آلية في كل مرة تصل فيها رسالة صوتية.

وقالت الشركة إنها ستتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بلغات محددة، خلال الأسابيع المقبلة.

في الوقت نفسه تختلف اللغات التي تدعمها الخاصية حسب نظام التشغيل «آي.أو.إس» أو «أندرويد».