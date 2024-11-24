تطبيق سويدي يحلّ المشكلات العائلية حول الأعمال المنزلية

ابتكر طالبا هندسة سويديان تطبيقاً للعائلات، يهدف إلى تنظيم الأعمال المنزلية ومتابعتها بين أفراد العائلة، الذين بات بإمكانهم توزيع هذه المهام بشكل واضح وملموس.

ومن أوائل مستخدمي التطبيق ماركو (40 عاماً) ونيها (37 عاماً) سارسيفيتش، وهما زوجان من أصحاب الأعمال، يعيشان في منطقة تابي الثرية في ضواحي استوكهولم، ولهما ولدان صغيران عمراهما ثلاث سنوات وأربع سنوات.

وتقول نيها: «فكرنا ورأينا ألا مشكلة في تجربة التطبيق، فربما يحلّ عدداً كبيراً من مشكلاتنا المنزلية».

ووافق زوجها على ذلك. ويقول إن التطبيق الذي يستخدمه نحو 2000 شخص حتى الآن «أثار حواراً في المنزل»، مشيراً إلى أنّه يساعد على تحديد «الشخص المسؤول عن إنجاز مهمة منزلية ما».

ومبدأ التطبيق بسيط، فما على المستخدمين سوى إدخال المهام التي يختارونها فيه.

ويمكن لأفراد الأسرة الآخرين بعد ذلك متابعة تقدمهم، وإرسال «تذكير» لهم، إذا لم يتم إنجاز المهمة في الوقت المناسب.

ولدت فكرة التطبيق قبل عام، عندما سئم والد طالب الهندسة، فيكتور فريدريكسون، تذكيره بترتيب غرفته، وغسل ملابسه.

ويقول فريدريكسون، البالغ 23 عاماً: «قال لي والدي ذات يوم: لماذا لا تبتكر تطبيقاً عن هذا الموضوع حتى لا أضطر لإزعاجك طوال الوقت بشأن غسل ملابسك؟».

ويضيف: «أخذتُ حديثه بحرفيته، وتحدثت إلى زميلي ماركوس بالمان (23 عاماً)، وابتكرنا التطبيق».