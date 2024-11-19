الفنانون المشاركون

أمير سليماني، المعروف بلقب «مندوار»، أطلق أول معرض فردي له تحت عنوان «V2»، محتضناً 15 عملاً فنياً مميّزاً، وسيجوب معارض عالمية في عام 2025، ويمتلك أمير سليماني مجموعة مقتنيات فنية كبيرة، تضم ما يزيد على 2000 عمل فني رقمي، و700 قطعة مادية.

عبدالقادر الريس

يُعدّ عبدالقادر الريس أحد روّاد الفن الإماراتي المعاصر، ويتميّز بأسلوبه التجريدي المبتكر الذي يمزج بين الأشكال الهندسية والخط العربي في توليفة بصرية آسرة، وتمثّل «المربعات العائمة» بصمة خاصة في أعماله، في عام 2015 زيّنت أعماله عربات مترو دبي في موسم دبي للفنون، وفي 2016 احتضنته برلين ضمن معرض «رحّالة الفن - صنع في الإمارات»، ما أبرز بُعداً جديداً للفن والثقافة الإماراتية.

أسبينكرو

ولد أسبينكرو في ليتوانيا عام 1987، وهو نحات ذو أسلوب واقعي مميّز يعيد تقديم الشخصيات العامة بطرق غير مألوفة، ما يضفي بُعداً تأملياً جديداً على الفن، ومن أشهر أعماله «الملكة المتوسلة» و«الأيقونة»، ويتميّز بأسلوب فني يجمع بين الحس الصناعي والبُعد التأملي، وبعد سنوات من العمل في المملكة المتحدة وأميركا وألمانيا، عاد إلى فيلنيوس ليواصل مسيرته الفنية، ملتزماً بدعم قضايا إنسانية من خلال فنه.

ضياء علّام

ضياء علّام هو فنان متعدد المهارات، أحدث نقلة نوعية في فن الخط العربي عبر دمج التقنيات التقليدية مع روح الابتكار المعاصرة، ليصنع بذلك جسراً يربط بين الماضي والحاضر، وبخبرة مميّزة تتجاوز العقد، يتقن ضياء فنون الخط العربي والرسم الجداري والخط ثلاثي الأبعاد والتصميم الرقمي، حيث يستعين بأحدث التقنيات كالأصول الرقمية (NFT) والذكاء الاصطناعي.

إلناز أصغر زاده

إلناز أصغر زاده، فنانة وُلِدت عام 1984، وتخصَّصت في الرسم الزيتي الواقعي المتقن، ونشأت في أسرة فنية، حيث بدأت الرسم وهي في السابعة من عمرها، وأبهرت من حولها عندما رسمت البورتريه العائلي وهي لم تتجاوز التاسعة، وقد تعلّمت الرسم الزيتي والرسم بالقلم بنفسها، وبدأت تدريس الفن في الـ17 من عمرها، وافتتحت مدرستها الخاصة في الـ18.