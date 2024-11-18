وفاة متجول سقط من مسار على جبال الألب

لقي متجول ألماني حتفه إثر سقوطه من مسار على جبال الألب النمساوية.

وقالت الشرطة النمساوية أمس الأحد إن الحادث وقع بالقرب من بلدة بلودينتس بولاية فورارلبرج النمساوية بعد ظهر أمس.

وفقد الرجل "54 عاماً"، الذي كان يتنزه مع زوجته وكلبهما، توازنه في مكان خطير على المسار، على ارتفاع حوالي 1350 مترا، وسقط من على ارتفاع حوالي 150 مترا على أرض صخرية.

وعلى الرغم من استجابة زوجته السريعة للمساعدة واستدعاء مروحية الإنقاذ، توفي الرجل متأثرا بإصاباته في مكان الحادث.