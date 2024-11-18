40 ألف عرض ترفيهي تنتظر زوار «القرية العالمية»

بأجواء غامرة بالفرح، وتَعِد بالسعادة والترفيه، تستقبل القرية العالمية - أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة - ضيوف موسمها الـ29، حيث يتوافد زوار متحمسون قاصدين وجهة السعادة للاستمتاع بثقافة وفنون من أكثر من 90 دولة وحضارة متنوعة عبر 30 جناحاً، فضلاً عن الاستمتاع بتجارب التسوق في أكثر من 3500 محل ومنفذ، وأكثر من 40 ألف عرض ترفيهي، وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة تم إعدادها بعناية لإثراء تجارب ضيوف القرية العالمية في هذا الموسم.