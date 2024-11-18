دنماركية تفوز بمسابقة «ملكة جمال الكون» 2024

تُوجت دنماركية تبلغ 21 عاماً بلقب «ملكة جمال الكون»، أول من أمس، خلال المسابقة التي نُظمت في المكسيك وشاركت فيها أمهات للمرة الأولى.

وتغلبت فيكتوريا كيير، الراقصة المحترفة، على 130 منافسة، وهو عدد قياسي للمشارِكات في المسابقة.

وتميزت الدورة الـ73 بضمها للمرة الأولى متسابقات لديهنّ أطفال، إذ شاركت 10 أمهات بينهنّ بياتريس نجويا من مالطا، وهي في سن الـ40 وأم لثلاثة أطفال.

وفي عام 2023، ضمّت المسابقة نساء متزوجات وأخريات لديهنّ وزن زائد، ومن بين المتسابقات المفضلات لدى الجمهور في النسخة الـ73 من المنافسة، المدرّسة والعارضة والمقدّمة التلفزيونية الفنزويلية، إليانا ماركيس، البالغة 28 عاماً، وهي أم لابنة، وحلّت في المركز الخامس، ومن بين المتأهلات الـ12 إلى التصفية النهائية جنيفر كولون من بورتوريكو، وهي أمّ تبلغ 36 عاما ولديها ثلاثة أطفال، ومن بينهنّ أيضاً لوجينا صلاح وهي عارضة أزياء مصرية تبلغ 34 عاماً.