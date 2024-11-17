توقف خدمة «نتفليكس» في أميركا خلال «مباراة تايسون»

قال موقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال، إن منصة البث المباشر (نتفليكس) توقفت لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة في وقت متأخر، أمس، بينما كان المشاهدون يتابعون مباراة ملاكمة مرتقبة بين مايك تايسون وجيك بول.

وأفاد الموقع بأن عدد المستخدمين الذين أشاروا إلى وجود مشكلات بلغ 85021 مستخدماً بحلول الساعة 10:35 مساء.

وأضاف الموقع أن توقّف البث أثّر بشكل أساسي على المستخدمين في المناطق الحضرية الكبرى، بما في ذلك نيويورك وسياتل ولوس أنجلوس، مع تقارير متفرقة من مناطق أخرى. ورداً على طلب من «رويترز»، قالت «نتفليكس» إنه ليس لديها تعليق فوري.