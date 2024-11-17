130 دار سينما ألمانية في يوم السينما الأوروبية

دعت المئات من دور السينما في أوروبا محبي الأعمال السينمائية مرة أخرى إلى حضور فعاليات خاصة بمناسبة يوم السينما الأوروبية الذي يصادف اليوم.

وأعلنت نقابة دور السينما الألمانية أن 130 دار سينما في ألمانيا ستشارك في فعاليات هذا اليوم من بينها ما يقرب من 20 داراً في برلين، كما تشارك أيضاً دور عرض في مدن مثل ميونخ وكولونيا.

وقال المخرج الألماني فيم فيندرز، سفير يوم السينما، في بيان: «علينا أن نرى أنفسنا كناشطين سينمائيين من أجل الدفاع معاً بصورة عابرة لجميع الحدود الجغرافية والسياسية والاجتماعية عن توسيع آفاقنا ووجهات نظرنا».