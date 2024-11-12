طبق يغلق شارعاً بالصين

أغلقت السلطات في مقاطعة خنان الصينية، ممرات الدراجات الهوائية التي تربط بين مدينتي تشنغتشو وكايفنغ، وذلك للحد من الأعداد الكبيرة من الطلاب والشباب التي تتوافد لتناول وجبة تقليدية، وتسبب 200 ألف منهم، في إغلاق طريق رئيسي وسط البلاد.

بدأت الضجة في يونيو الماضي، عندما قامت 4 شابات من مدينة تشنغتشو برحلة مفاجئة فقط، لتناول فطائر الحساء التقليدية «غوانتانغباو» التي تشتهر بها المدينة، ومنذ ذلك الحين، جعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين من ركوب الدراجات الهوائية وقطع هذه المسافة لتناول هذا الطبق، صيحة رائجة.

وتفيد التقارير أن 200 ألف شاب استأجروا دراجات هوائية بكلفة منخفضة للغاية لرحلة تمتد 60 كيلومتراً، ما أدى إلى إحداث اختناقات مرورية في المناطق المحيطة، إذ إن الحشود التي كانت تملأ الطرق أغلقت الطرق السريعة، ما دفع السلطات المحلية للتدخل.