وفاة 7 من أسرة واحدة في انهيار صخري باليمن

لقيَ 7 أفراد من أسرة واحدة حتفهم، وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة، اليوم الاثنين، جراء انهيارات صخرية لأحد الجبال المُطلة على منزلهم في محافظة المحويت شمالي غرب .

وذكرت مصادر يمنية، أن "تساقط الصخور من الجبل في وادي القبي بمديرية الطويلة شمالي شرق محافظة المحويت، تسبب بتدمير وتهدم المنزل على ساكنيه، وهم أسرة مكونة من 14 شخصا بينهم أطفال".

وأشارت المصادر إلى أن "رب الأسرة قام ببناء منزله أسفل أحد الجبال الكبيرة، دون أدنى اهتمام منه بمراعاة الأمن والسلامة، لينتج عن ذلك كارثة، راح ضحيتها هو وغالبية أفراد عائلته".