جمهور المعرض في رحلة ساحرة مع عمر خيرت

في ليلة موسيقية لن ينساها زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، قدّم الموسيقار عمر خيرت، بصحبة فرقته الموسيقية، باقة من أجمل مقطوعاته التي حملت معها ذكرياتٍ وألحاناً كانت ومازالت عالقةً في وجدان الجمهور العربي، الذي تفاعل بحماسة مع كل مقطوعة صدح بها بيانو خيرت، ومن خلفه الأوركسترا، في أجواء جمالية ميزت تلك الحفلة الموسيقية التي يعزف فيها عمر خيرت للمرة

الأولى في إمارة الشارقة، فموسيقى خيرت بالنسبة للجمهور ليست مجرد موسيقى، بل قصص وشخصيات عاشوا وتفاعلوا شعوريّاً معها عبر شاشات التلفاز على مدار سنوات كثيرة، وقد بدا هذا واضحاً بتفاعلهم المدهش مع مقطوعة «قضية عم أحمد»، التي عادت بالحضور إلى تلك الدراما الشهيرة، كذلك أثارت مقطوعة «ليلة القبض على فاطمة» في نفوسهم مشاعر قوية شوهدت على وجوههم، باستحضارهم دراما الفيلم وأحداثه المشوقة.. ومع عزف «خلي بالك من عقلك» تمايل الجمهور مع لحن البداية، وامتلأت القاعة بالبهجة، وجاءت مقطوعة «اللقاء الثاني» كأنها الاستراحة، حيث أخذت المستمعين لعوالم حُلمية جميلة هادئة.