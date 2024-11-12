مايكل بوبليه ينضم إلى نجوم «ليالي السعديات»

أعلنت «حياكم في أبوظبي» عن انضمام النجم العالمي، مايكل بوبليه، إلى قائمة الفنانين المشاركين في «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار ثلاثة أشهر فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات.

ويشدو المطرب وكاتب الأغاني الكندي، الحائز جائزة غرامي، والمعروف بإسهاماته الفنية في موسيقى السوينج والجاز، بمختارات من أجمل أعماله يوم 16 يناير 2025 على مسرح ليالي السعديات. ويشتهر بوبليه، الذي تجاوز إجمالي مبيعات أعماله 75 مليون ألبوم حول العالم، بأغانيه الناجحة مثل «هوم وسواي» و«فيلينج جود»، ويُقدم عرضه عقب حفل نجم البوب العالمي روبي ويليامز، المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر المقبل.