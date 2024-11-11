«مسد» تقدّم عرضها الأول في الفجيرة

بدعم من البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع الذي أطلقته وزارة الثقافة، وفي إطار المنحة المخصصة للإبداع والإنتاج ضمن فئة الفنون الأدائية والمسرح التي أطلقها البرنامج، قدم الفنان أحمد عبدالله راشد، الحاصل على المنحة، وسط حضور جماهيري كثيف، العرض الأول لمسرحية «مسد»، أول من أمس، على خشبة مسرح المركز الإبداعي بإمارة الفجيرة، من تأليفه وإخراجه، وتمثيل النجوم عبدالله مسعود وخالد الظنحاني وعبدالله الخديم، ومجموعة من المواهب المسرحية الواعدة.

ومن المؤمل أن يُقام العرض الثاني للمسرحية في شهر فبراير من عام 2025، في أحد المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.