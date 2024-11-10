«شات جي بي تي» يعود للعمل بعد انقطاع قصير

قالت شركة «أوبن إيه آي» المدعومة من مايكروسوفت يوم إن روبوت «شات جي بي تي» الشهير التابع لها عاد إلى العمل بعد انقطاع أثر على آلاف المستخدمين.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني: «تم الآن حل المشكلات التي واجهت (شات جي بي تي)».

وأضافت أن الخدمة عادت لدى معظم المستخدمين بحلول الساعة 4:34 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت، وقالت إن عدداً صغيراً من العملاء واجهوا مشكلات في البرنامج حتى الخامسة مساء. ونشر سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» على موقع «إكس» أن «شات جي بي تي» تعطل لمدة 30 دقيقة، وقال «أصبحنا أفضل كثيراً في ما يتعلق بالموثوقية، لكن من الواضح أن المزيد من العمل في انتظارنا».

وتأثر أكثر من 19403 مستخدمين بانقطاع الخدمة لمدة نصف ساعة تقريباً.