أمسية راقصة في «فنون نيويورك أبوظبي»

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، فرقة تريشا براون للرقص، وستشمل الأمسية العروض الأولى في الشرق لعرض «إن ذا فول» (2023) لمصمم الرقصات الفرنسي الشهير نوي سولييه، إضافة إلى عرض «ووركينغ تايتل» الذي يعد من أهم أعمال تريشا براون في 15 نوفمبر الجاري، في المسرح الأحمر ضمن مركز الفنون.

ومن خلال مسيرتها الفنية الرائدة، تركت تريشا براون التي اشتهرت بإشعالها ثورة فنية إرثاً خالداً في مجال الرقص، وتستمر فرقتها في تطوير رؤيتها الإبداعية من خلال تكليفها الثاني، تحت إشراف المخرج سولييه الذي يشارك تريشا براون رؤيتها لطبيعة حركة الجسد، فيركز على استعادة السيطرة لتفادي التصادم، ليجتمع الثبات بالزخم في منظر يشد الانتباه.

ويقدّم الفصل الثاني من العرض أداء «ووركينغ تايتل»، وهو أحد أعمال براون المميزة، ويسلط الضوء على قدرتها التي لا تضاهى على دفع حدود الراقصين الرياضية وقدرتهم على التحمّل. وصممت براون هذا العمل ليكون دائم التغيير ومن وحدات عدة، بما يسمح بإعادة ترتيب المقاطع لإنتاج عرض فريد في كل مناسبة. وتستمد الفنانة إليزابيث كانون تصميم الأزياء الجديدة من روح التصاميم الأصلية لنانسي غريفز، ما يسهم في تركيز انتباه الجمهور على الرقصات المعقدة وغير المتماثلة التي يتميز بها أسلوب تريشا براون.

ويمثّل هذا العرض عودة فرقة تريشا براون إلى مركز الفنون، بعد نجاح العرض الأول بعنوان «تريشا براون: إن بلين سايت» الذي كسرت فيه قيود المسرح التقليدية.