مُبخر فرايدي: عروض لا تُقاوم على العطور والهدايا الفاخرة في نوفمبر

يحتفل مبخر بروعة التسوق في فترة الجمعة السوداء من خلال حملتها المنتظرة "مبخر فرايدي". بدء ا من 1 وحتى 30 نوفمبر، يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم 50 % على تشكيلة مختارة من العطور الفاخرة والزيوت العطرية وأجهزة التعطير والمزيد، وذلك عبر المتجر الإلكتروني والفروع. يقدم مبخر مجموعة من الروائح الفاخرة بعناية فائقة، مما يجعلها فرصة مثالية لإهداء نفسك أو من تحب بهدية مميزة هذا الموسم .

سيتمكن المتسوقون من اغتنام هذه العروض الرائعة في أكشاك مبخر المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات، بما في ذلك سيتي ووك، ياس مول، مارينا مول أبوظبي، غاليريا مول أبوظبي، العين مول، والحمرا مول . كما يمكنهم زيارة المتجر الإلكتروني لطلب التوصيل إلى منازلهم بكل سهولة. سواء كنت تبحث عن الهدية المثالية لأعياد نهاية العام أو عن عطر يضفي لمسة من الفخامة على أيامك، يوفر مبخر شيئا يناسب الجميع. مع التزامها بالجودة والفخامة ورضا العملاء، ستكون "مبخر فرايدي" واحدة من أبرز فعاليات التسوق لهذا العام، مقدمة قيمة لا تُضاهى وتجربة تسوق لا تُنسى بأسعار مغرية.