كندا تأمر بإغلاق «تيك توك» دون حظر استخدام التطبيق

أمرت كندا بإغلاق الفرع الكندي لتطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى «مخاطر معيّنة على الأمن القومي، من دون أن تحظر التطبيق في البلاد. وخضعت منصة «تيك توك» المملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية العملاقة لعملية تدقيق في كندا، بعدما حظرت الحكومة التطبيق في فبراير 2023 من هواتف الموظفين الحكوميين، بسبب مخاطره على الخصوصية والأمن.

وأشار بيان رسمي إلى أن «هذا القرار اتُّخذ بناء على معلومات وأدلّة جُمعت في إطار عملية التدقيق، ونصائح وفرتها وكالات الأمن القومي والمخابرات الكندية وشركاء حكوميون آخرون».. وأشارت «تيك توك» من جانبها إلى أنها ستطعن في القرار أمام القضاء.