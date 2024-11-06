«فن أبوظبي» يختار الفنانين والقيّمين لمعرض «بوابة»

أعلن «فن أبوظبي» أن معرض «بوابة» هذا العام، الذي تشرف على تنظيمه كل من أوديسا وارين وكارين هارماند، سيستكشف الروابط التي تجمع بين العالم العربي وأميركا اللاتينية. وتشارك في المعرض فنانات معاصرات يفتحن بأعمالهن نوافذ على التدفقات والتبادلات بين هاتين المنطقتين المتباعدتين من العالم. وسيقدم المعرض، الذي يحمل عنوان «ضفة أخرى»، أعمالاً لإميليا استرادا، وعلياء فريد، وفرانشيسكا خميس جياكومان، وعشتار ياسين جوتيريز، إضافة إلى مشاركة ماندي الصايغ.

وستقوم علياء فريد بعرض أعمال فنية من السجاد الحديث المنسوج يدوياً، وذلك في إطار مشروعها المستمر والمتميز بعنوان Elsewhere. تعتمد هذه الأعمال على أرشيف متنامٍ من المواد البحثية، إذ تسلط الضوء على تفاصيل الحياة اليومية والعمارة التي تعكس تجارب الشتات الفلسطيني في بورتوريكو. بينما تستخدم إميليا استرادا تركيبات فنية متعددة الوسائط لتكشف عن طبقات النسيج الحضري والاجتماعي الذي يدعم تشكيل الدولة القومية في أميركا اللاتينية، وغالباً ما تتناول موضوعات النزوح والاحتلال. وتعتمد الفنانة فرانشيسكا خميس جياكومان على تراثها الفلسطيني في فنها، حيث تُقدّم من خلال أعمالها روايات مؤثرة تتناول موضوع الهجرة، وتجمع بين الخيال والواقع من خلال العروض الفنية والتركيبات.