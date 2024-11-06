البرازيل تنبّه «تيك توك»: احموا بيانات القاصرين

نبّهت البرازيل منصة «تيك توك» الصينية إلى وجوب اتخاذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية للقاصرين تحت طائلة فرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم بهذه الشروط.

وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية البيانات أنها رصدت «مؤشرات على انتهاكات» المنصة للمعايير البرازيلية في شأن استخدام القاصرين الإنترنت.

وأفادت الهيئة بوجود «مؤشرات على مخالفات» في آليات التحقق من عمر المستخدمين.

ويتمثل الإجراء الرئيس، الذي طلبت الهيئة من «تيك توك» اتخاذه في غضون 10 أيام، في عمل إلغاء خاصيّة تتيح النفاذ إلى محتوى المنصة من دون الحاجة إلى فتح حساب أولاً. وتُمكّن هذه الخاصيّة المستخدم من مشاهدة مقاطع الفيديو من دون أن يضطر إلى الإفصاح عن عمره. كذلك ينبغي على «تيك توك» أن تقدّم في غضون 20 يوم عمل خطة لتحسين آليات التحقق من أعمار مستخدمي المنصة.