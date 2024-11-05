عودة 3 رواد فضاء صينيين إلى الأرض

عاد طاقم صيني مؤلف من ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض، أمس، بعد مهمة في محطة تيانغونغ استمرت أكثر من ستة أشهر، كما أعلنت وكالة الأنباء الصينية.

وذكرت الوكالة أنّ يي غوانغفو ولي كونغ ولي غوانغسو «بصحة جيدة»، بعد هبوط كبسولتهم بموقع دونغفنغ في منغوليا الداخلية.

وكان الرجال الثلاثة وصلوا إلى محطة تيانغونغ في نهاية أبريل الماضي، وانضم إليهم في 30 أكتوبر الماضي ثلاثة رواد فضاء آخرين، هم رجلان وامرأة، تسلّموا على مدى خمسة أيام المهمة من الرواد الصينيين قبل عودة هؤلاء.

وتُعد محطة تيانغونغ التي يتألف طاقم عملها من ثلاثة رواد فضاء يتناوبون كل ثلاثة إلى ستة أشهر، درة تاج برنامج الفضاء الصيني. وأُطلق الجزء المركزي منها في عام 2021. وتؤكد بكين أنها تعمل على إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول 2030، وتعتزم بناء قاعدة على سطحه.