البقعة النفطية في نهر دجلة.. تحت السيطرة

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس، سيطرتها على البقعة النفطية في نهر دجلة، التي وردت أخيراً مع السيول القادمة من الوديان القريبة من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع «فيس بوك»، أمس، إنها تطمئن العراقيين بأن البقعة المذكورة في مرحلة التلاشي.

وأشارت إلى أن ذلك جاء من خلال استنفار ملاكاتها العاملة هناك، المتمثلة في الهيئة العامة لتشغيل مشروعات الري والبزل، لإزالة البقعة والحد من انتشارها في قضاء تكريت باتجاه سامراء، وإعادة تشغيل محطات الإسالة العاملة في بيجي وتكريت وناحية العلم.

وكانت مديرية ماء محافظة صلاح الدين قالت، أول من أمس، إنها رصدت ظهور برك وبقع زيتية في نهر دجلة، ووصولها إلى حوض النهر في مدينة تكريت، ما أدى إلى إيقاف مشروعات الماء في قضاء تكريت بشكل مؤقت.