«الياسات».. أسبوع مع تراثنا البحري العريق

تنطلق، بعد غدٍ، فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان الياسات» على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة، وتستمر أسبوعاً حتى 10 الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويقدّم المهرجان مجموعة من الفعاليات والمسابقات البحرية والرياضية والتراثية، التي تعزّز من دور التراث في صون الهوية الوطنية.

وقال مدير مهرجان الياسات، خميس محمد المزروعي، إن الفعاليات تسعى لتوفير تجربة مجتمعية وترفيهية متكاملة لأهالي مدينة السلع ومنطقة الظفرة، إذ يخصص المهرجان أنشطة ملائمة لجميع الفئات العمرية.

وأضاف أن المهرجان يشمل سوقاً شعبية تفتح أبوابها يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى 10 مساءً، ويضم محال لمنتجات الأسر المنتجة، وأجنحة للجهات المشاركة والداعمة، كما يقدّم عروضاً للفنون الشعبية والأزياء التقليدية، إلى جانب «قرية الطفل»، ومسابقات للطبخ، والحرف اليدوية التقليدية، علاوة على برنامج المسرح الذي يقدم مسابقات وجوائز يومية للزوار؛ ما يجعل المهرجان وجهة غنية بالأنشطة الترفيهية والتعليمية.

وأشار المزروعي إلى أن اللجنة المنظمة خصصت أكثر من ستة ملايين درهم لـ794 فائزاً في 44 مسابقة، تتنوع بين السباقات البحرية والمسابقات الرياضية والتراثية، ومن أبرزها سباق الياسات للمحامل الشراعية (فئة 60 قدماً) بمجموع جوائز خمسة ملايين درهم، وسباق القفاي للمحامل الشراعية (فئة 22 قدماً) بجوائز أكثر من 500 ألف درهم، وسباق الياسات للقوارب الشراعية الحديثة.

من جهته، أكد مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ناصر الظاهري، أهمية التعاون المثمر مع هيئة أبوظبي للتراث، والدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشراكة في إبراز التراث البحري الإماراتي، وإحياء الروح الأصيلة للرياضات البحرية. وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس التكامل بين مختلف الجهات في أبوظبي، بهدف تقديم فعاليات تليق بمكانة الإمارة، وتسهم في رفع مستوى تجربة الجمهور والمشاركين. وأضاف الظاهري: «يعد مهرجان الياسات فرصة استثنائية لجمع مزيج فريد من السباقات البحرية التي تجمع بين التراث والحداثة، وتتيح الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف إلى تراثنا البحري العريق، وتوفير بيئة تفاعلية تعزز الهوية الوطنية».

وأشار إلى أن أبرز فعاليات المهرجان يشمل سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهو سباق يعيد للأذهان مهارات الأجداد البحرية، بالإضافة إلى سباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق الريجاتا للشراع الحديث، الذي يتيح للمشاركين تجربة متميزة تعكس التقنيات الحديثة في مجال الشراع.

ولفت الظاهري إلى أن المهرجان لا يقتصر على السباقات فحسب، بل يمتد ليشمل قرية تراثية متكاملة، تحتوي على مجموعة واسعة من الأنشطة والمسابقات التراثية، ما يمنح الزوار فرصة لاستكشاف التراث البحري، من خلال معارض تفاعلية وجولات تعليمية.

• سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، يعيد للأذهان مهارات الأجداد البحرية.

• 6 ملايين درهم مجموع جوائز المهرجان.