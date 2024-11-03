سيف أندلسي - مغاربي للبيع.. يحمل ذكريات نابليون وجندي مهزوم

يُطرح للبيع في مزاد يُقام بلندن في 12 الجاري سيف أندلسي - مغاربي، تكمن أهميته في كونه عائداً إلى نابليون الأول «يُحتمل أن يكون انتُزِع من جندي مهزوم» وأهداه الإمبراطور الفرنسي إلى ضابط بريطاني.

وتنظّم دار «تشارلز ميلر ليميتد» المتخصصة المزاد على هذا السيف الذي يبلغ طوله 80 سنتيمتراً ويتميز بشفرة منحنية وحادة جداً، وخُمِّن بما بين 30 ألف جنيه إسترليني و50 ألفاً (بين 38 ألف دولار و64 ألفاً).

ويخلو السيف من أي زخرفات وأحجار كريمة. وقال تشارلز ميلر لـ«وكالة فرانس برس»، إنه «كان يمكن أن يكون سيفاً عادياً لو لم يكن ملكاً لنابليون».

ولا تتوافر معطيات كثيرة عن أصل السيف، لكنّ الخبير أوضح أن شكله المنحني «هو سمة السيوف الأندلسية - المغاربية»، مرجّحاً أن يكون «ربما أُخِذ من جندي مهزوم واحتفظ به (نابليون) كغنيمة حرب».

ولاحظ ميلر أن عبارة «هدية من نابليون بونابرت إلى جيمس كيرني، 1815» نُقشت على السيف بطريقة غير ظاهرة كثيراً.