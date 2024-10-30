دبي تغني شهراً كاملاً.. سباق من الفرح والنشاط طوال نوفمبر

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة من الفعاليات التي تستضيفها دبي في نوفمبر المقبل، والتي تشمل أنشطة تلائم جميع الأذواق، بما في ذلك تحدي اللياقة، وحفلات عدد من ألمع نجوم الفن من حول العالم.

ويُعد تحدي دبي للياقة، الذي انطلق أخيراً ويستمر حتى 24 نوفمبر، من أهم الفعاليات التي تستضيفها دبي.

وضمن الأنشطة، يأتي تحدي دبي للتجديف، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في الثاني من نوفمبر المقبل، في سد حتّا.

ويعود تحدي دبي للدراجات الهوائية، الفعالية السنوية، للانطلاق في 10 نوفمبر.

وفي 24 نوفمبر، تُنظَّم فعالية تحدّي دبي للجري، على شارع الشيخ زايد أيضاً.

وفي الثالث من نوفمبر، يطل سباق دبي لجري السيدات في حديقة الفرسان، بمدينة «إكسبو دبي».

وستنطلق منافسات كرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان في الثامن من نوفمبر، وتقدم للجمهور 16 أمسية تجمع بين سباقات الخيول والأنشطة الترفيهية.

فيما يُقام معرض سيفوريا في كوكاكولا أرينا بين السادس والثامن من نوفمبر.

وفي الخامس من نوفمبر، يعود أسبوع دبي للتصميم، إلى حي دبي للتصميم، بمجموعة من المعارض والحوارات وورش العمل، بمشاركة مواهب محلية وعالمية.

ويعد داون تاون ديزاين المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط المختصّ بأحدث الابتكارات في مجال التصميم عالي الجودة. ويوفر هذا المعرض السنوي، الذي يُقام في حي دبي للتصميم في الفترة ما بين السادس والتاسع من نوفمبر، فرصة لاقتناء مجموعة فريدة من الأعمال الفنية والتصاميم الحصرية لعلامات متخصصة من مختلف أنحاء العالم.

وفي كوكاكولا أرينا، تطل فرقة روكي فيره الرائدة في موسيقى البوب والتكنو في الثاني من نوفمبر.

أما مهرجان ميكس تيب في نادي بلا بلا دبي، فيحتفي في الثاني من نوفمبر بأشهر الأغاني من تسعينات القرن الماضي وأوائل الألفية الجديدة، إذ يضم مجموعة من ألمع النجوم الذين أسهموا في رسم الملامح الفنية لتلك المرحلة في عالم موسيقى البوب.

وسيكون عشاق الموسيقى على موعد في الثاني من نوفمبر مع أمسية لإبراهيم معلوف في دبي أوبرا، إذ يقدّم عازف «الترومبيت» اللبناني - الفرنسي، والمرشح لجائزة غرامي، حفلاً يتيح للجمهور فرصة التمتع بباقة من أشهر إبداعاته الموسيقية التي حظيت باستحسان النقاد، بما في ذلك «ملكة سبأ»، التي منحته مكانته البارزة بين أفضل الموسيقيين العالميين.

كما يستعد غي مانوكيان، الموسيقي اللبناني - الأرمني، لتسجيل عودته المرتقبة إلى دبي بإحياء حفل موسيقي في دبي أوبرا في الثالث من نوفمبر، وسيكون الجمهور على موعد مع باقة من أعماله الفنية الجديدة، إضافة إلى أداء عدد من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية.

وستحيي فرقة مينستري أوف ساوند كلاسيكال أمسية في كوكاكولا أرينا، تتضمن تقديم عدد من المقطوعات الكلاسيكية بأسلوب جديد، من إبداع المايسترو ديفيد ماهوني، وأوركسترا مينستري أوف ساوند كلاسيكال، في التاسع من نوفمبر.

وسيعود كرنفال الفراشات المرتقب إلى دبي في التاسع من نوفمبر، ليعطي الجمهور فرصة الاستمتاع بالإبداعات الموسيقية لنخبة من أشهر الفنانين العالميين، الذين يقدمون إبداعاتهم وسط أجواء احتفالية غامرة.

ويستضيف مسرح دبي أوبرا في 10 نوفمبر عرضاً للفنان بودشارت، الملحن المغربي والعازف على الكثير من الآلات الموسيقية، الذي يستعد لتقديم مجموعة متميزة من أشهر أعماله، مثل موزاييكا، وبارتيا غروف، وجبلي جام، وتعريضة، ومشينا، وجلسة.

«الأميرة ياسمين»

وستتوجه المغنية والممثلة العالمية ليا سالونغا إلى كوكاكولا أرينا لتقديم حفل في 10 نوفمبر ضمن إطار جولة عالمية بعنوان «المسرح والشاشة ما بينهما». وتحظى سالونغا بمسيرة حافلة بالنجاح، اكتسبتها من أدوارها المسرحية البارزة في برودواي، وأدائها الصوتي للأميرة ياسمين في فيلم علاء الدين، وكذلك مولان.

وفي 15 نوفمبر بكوكاكولا أرينا، ستطل فرقة ميامي الكويتية بنجومها الأربعة، لتحيي أمسية موسيقية برفقة المغني المصري أحمد سعد.

وفي اليوم نفسه، لكن بدبي أوبرا، تنظم أمسية بمشاركة مجموعة من أشهر الفنانين ومقدمي عروض الأداء الموهوبين على مستوى العالم، مثل التينور بلاسيدو دومينغو، والسوبرانو سونيا يونشيفا، وعازف الكمان بافيل ميليوكوف، برفقة أوركسترا فيلهارموني دير ناشيونن الألمانية.

أما منتجع أتلانتس النخلة فيستضيف في 16 نوفمبر منسق الأغاني الهولندي مارتن غاركس.

ويستضيف مسرح كوكاكولا أرينا في 16 نوفمبر حفلاً يرتقبه عشاق موسيقى الراب، للنجم ويز خليفة الذي سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه.

وسيتوجه منسقا الأغاني أدريان شالا وأدريان شفايزر، المعروفان باللقب الفني أدرياتيك، لتقديم عرضهما في أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس في 16 نوفمبر.

وتستضيف القرية الإيرلندية أمسية على إيقاعات ريذم آند بلوز والبوب والسول، إذ يحيي المغني البريطاني بيلي أوشن حفلاً مع فرقة بيويتشد في استاد سوق دبي الحرة للتنس في 22 نوفمبر.

وسيسجل الملحن والمغني الهندي فيشال ميشرا حضوره الأول في دبي بإحياء حفل في كوكاكولا أرينا في 22 نوفمبر. ويشتهر ميشرا بمقطوعاته الموسيقية وأسلوبه الغنائيّ وحضوره على المسرح، وهو يستعد لتقديم عدد من أشهر أغانيه، مثل جانجي، ومانجها، وأج باهي، وغيرها. ويستضيف مسرح ذا أجندة في مدينة دبي للإعلام حفلاً يحييه الموسيقي الشهير فاليري ميلادزي في 23 نوفمبر.

موسيقى خليجية

وسيطل الفنان السوري «الشامي» على مسرح كوكاكولا أرينا في 23 نوفمبر لإحياء حفل يمتع فيه الجمهور بمجموعة من أشهر أغانيه.

وفي 28 نوفمبر بكوكاكولا أرينا، يستضيف مسرح كوكاكولا أرينا أمسية للموسيقى الخليجية بعنوان «جلسات مومنتس» التي تجمع نخبة من أبرز الفنانين، وهم: عايض يوسف، وعيضة المنهالي، ونبيل شعيل، وعبدالعزيز الضويحي.

كما يستضيف المسرح نفسه في اليوم التالي أمسية تجمع أربعة من الفنانين، هم: حسين الجسمي، وخالد المُلا، وفؤاد عبدالواحد، ومحمود التركي، لتقديم عدد من أغانيهم. وستحيي فرقة ذا ستريتس البريطانية، خلال حضورها الأول في دبي، حفلاً على مسرح كوكاكولا أرينا في 30 نوفمبر.

وتستضيف دبي أوبرا عرضاً يحتفي بالعصر الذهبي لهوليوود بعنوان «غناء تحت المطر»، يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر للجمهور فرصة للاستمتاع بعدد من أشهر الأغاني الكلاسيكية. وسيتضمن الحفل عرضاً لتساقط المطر على المسرح لإضفاء طابع من الحيوية على قصة العرض خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبلين.

الجائزة الكبرى للإبحار

في 16 نوفمبر، يُنظّم سباق الموسيقى للجري في مضمار ميدان، الذي يتضمن سلسلة سباقات لمسافة خمسة كيلومترات، أقيمت حتى الآن في 13 دولة مختلفة بمشاركة أكثر من 350 ألف شخص، وتستضيفه دبي للمرة الأولى.

بينما تُنظّم بطولة الجائزة الكبرى للإبحار في 23 و24 نوفمبر بميناء راشد، بمشاركة نخبة من أفضل البحارة على مستوى العالم، الذين يتنافسون على متن قوارب F50 فائقة السرعة.

. 15 من الشهر المقبل تطل فرقة ميامي الكويتية، لتحيي أمسية موسيقية برفقة المغني المصري أحمد سعد.

. 30 نوفمبر، تستضيف دبي أوبرا عرضاً يحتفي بالعصر الذهبي لهوليوود بعنوان «غناء تحت المطر».