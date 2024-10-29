أبوظبي تستضيف مسرحية «ديزني» الجديدة

تستضيف العاصمة أبوظبي المسرحية الموسيقية «ذا ماجيك بوكس» من «ديزني» بين 29 يناير والتاسع من فبراير المقبلين في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتصحب المسرحية الجديدة - التي تضم أشهر شخصيات وأعمال «ديزني» - الجمهور للاستمتاع بمغامرة شائقة، بين الدمى الشهيرة والأزياء الفاخرة، وعروض الإسقاط الضوئي الضخمة.

وتتميز المسرحية - التي ستعرض في أبوظبي ضمن جولتها العالمية - باحتضانها عدداً من أشهر القصص والأغاني والشخصيات من إرث «ديزني» الموسيقي الحافل. وتقدم مؤلفات موسيقية أصلية تزخر بأنغام ديزني الشهيرة التي تتكامل مع تصاميم الرقصات والتقنيات المسرحية المتطورة.

ويتضمن العرض مقتطفات من أكثر من 75 أغنية من أفلام «ديزني»، التي كتبها عدد من أهم مؤلفي الأغاني ولحّنها مجموعة من أبرز الملحنين، بمن فيهم آلان مينكن، وإلتون جون وكريستين أندرسون لوبيز، وروبرت لوبيز ولين مانويل ميراندا، وتيم رايس وريتشارد وروبرت شيرمان، وهانز زيمر وغيرهم.