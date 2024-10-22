الشرطة الألمانية تضبط مطعماً يبيع «بيتزا بالكوكايين»

في البلدة القديمة بمدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، اكتشفت الشرطة الألمانية مطعماً يبيع البيتزا مع الكوكايين كطبق جانبي، مستلهماً هذه الفكرة من فيلم.

وكان المطعم يدرج البيتزا الخاصة تحت رقم 40 على قائمة الطعام، وقال مدير الشرطة الجنائية ميشائيل غراف فون مولتكه، في دوسلدورف، «كانت هذه واحدة من أكثر أنواع البيتزا مبيعاً».

ويُعْتَقَد أن صاحب المطعم (36 عاماً) ألقى حقيبة تحتوي على مخدرات من نافذة شقته، عندما قرع أفراد الشرطة باب الشقة لإلقاء القبض عليه. وذكر الشرطي أن الحقيبة «سقطت مباشرة بين أذرع أفراد الشرطة». وضبط 1.6 كيلوغرام من الكوكايين، و400 غرام من القنب، و268 ألف يورو نقداً.

وأثناء التحقيقات اللاحقة، عثر المحققون على ثلاثة أشخاص يُعْتَقَد أنهم من موردي المخدرات، إضافة إلى 12 مشتبهاً فيهم آخرين. وشارك 150 شرطياً في هذه المهمة خلال الأسبوع الماضي لإنهاء هذه الأنشطة.