مطار يحدد مدة عناق الوداع والاستقبال بثلاث دقائق فقط

أثار مطار دنيدن في نيوزيلندا جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حصره عناق الوداع والاستقبال بين المسافرين وعائلاتهم بمدة معينة، والطلب منهم إجراءها في موقف السيارات.

ونصبت إدارة المطار لافتات جديدة في أنحاء المطار فرضت حدًا لمدة ثلاث دقائق على العناق في منطقة إنزال الركاب، وأضافت "للوداع الأكثر حنانًا، يرجى استخدام موقف السيارات". وقد أبدى بعض المعلقين على منشور على منصة فيسبوك انتشر على نطاق واسع غضبهم من حظر العناق، بينما تعجب آخرون من أن المطار لا يزال لديه منطقة إنزال للركاب مجانية على الإطلاق، نظرًا للارتفاع العام في الرسوم والغرامات على مواقف السيارات.

ودافع الرئيس التنفيذي لمطار دنيدن دانييل دي بونو عن هذا الموضوع في مقابلة مع إذاعة RNZ النيوزيلندية. ووصف المطارات بأنها "بؤر للعواطف"، مشيرا أن هناك دراسة تشير إلى أن العناق لمدة 20 ثانية (فقط) يكفي لإفراز هرمون الأوكسيتوسين "هرمون الحب"،" معتبرا أن هذا الوقت كاف، مجادلا بأن تحريك المسافرين وعائلاتهم بسرعة يسمح لمزيد من الأشخاص بالحصول على المزيد من العناق.

وتسمح ساحة انتظار السيارات في مطار دنيدن، بوقوف مجاني لمدة 15 دقيقة، وهي مدة لا تريد المطار أن تذهب كلها في عناق الأحبة قبل سفرهم أو بعد وصولهم.