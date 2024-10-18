«ليالي الشتاء».. 3 أشهر من عروض الأفلام والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق

تنطلق، اليوم، فعالية «ليالي الشتاء» في «جميرا بيتش ريزيدنس» (جي بي آر ذا ووك) والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2024 مع مجموعة غنية من الليالي المخصّصة لمشاهدة الأفلام في الهواء الطلق والعروض الحيّة والورش الحرفية الممتعة للصغار. كما تعزز التجربة مجموعة واسعة ومتنوّعة من المطاعم الراقية ومطاعم الوجبات السريعة التي تقدّم أشهى المأكولات من أنحاء العالم، والتي تجعل من «جي بي آر ذا ووك» وجهة يقصدها الكثيرون لمتعة لا حدود لها.

وتتركّز فعالية «ليالي الشتاء» هذا العام في قطاع «رمال» في«جميرا بيتش ريزيدنس»، حيث يذهب الزوّار في رحلة إلى الماضي مع لمسة من سينما «برودواي» الكلاسيكية. وسيتم تزيين المكان بديكورات وإضاءات مستوحاة من هذه الحقبة، والتي ستتغير على مدار الموسم، حيث سيتم الاحتفال بمناسبات خاصة، مثل: يوم الاتحاد ورأس السنة الجديدة، مع الأفلام المستوحاة من هذه المناسبات والعروض الترفيهية الحيّة والورش المخصّصة للفنون على أشكالها والكثير غيرها.

وتنجح عروض الأفلام الشيّقة ضمن فعالية «ليالي الشتاء» في «جي بي آر ذا ووك» كلّ عام في خطف الأضواء، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بعروض الأفلام المجانية على أساس أسبقية الحضور والتي تُقام مرتين في اليوم أيام الجمعة والسبت. ويمكن للزوّار الاستمتاع بمشاهدة أفلامهم المفضّلة في الهواء الطلق، أو مشاهدة أشهر أفلام ديزني الكلاسيكية.

ولا تقتصر الفعاليات في «جي بي آر ذا ووك» على ليالي الأفلام فقط، فيمكن للأطفال أيضاً إطلاق العنان لمخيّلتهم من خلال ورش الفنون والحِرف اليدوية لإعداد الديكورات والقطع التذكارية للمناسبات الخاصّة، مثل يوم الاتحاد وموسم الأعياد.

كما تجوب العروض الحية أرجاء الممشى، لإضفاء أجواء من المتعة، وتقديم الترفيه مباشرة إلى الزوّار.