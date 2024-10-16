في مكتبة محمد بن راشد.. نصائح تحسّن نمط الحياة

بالتزامن مع «اليوم العالمي للصحة النفسية»، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، محاضرة بعنوان «تغيير حياتك يبدأ بتغيير عاداتك» للخبير في مجال الصحة واللياقة البدنية، الدكتور كريم علي، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المهتمين بتطوير الذات وتحسين نمط الحياة.

وسلّطت المحاضرة الضوء على الفوائد الجسدية والعقلية لممارسة الرياضة، وكيفية تعزيز الصحة العامة، وكيف يمكن للتمارين أن تسهم في تحسين القدرة على مواجهة التحديات اليومية، ومستوى الطاقة، إضافة إلى تقليل مشاعر القلق والتوتر.

واستعرض الدكتور كريم، أهمية البروتينات في بناء الخلايا العصبية الجديدة، ومرونة الأعصاب وقدرة الدماغ على تكوين اتصالات جديدة. كما تطرق إلى إسهام التمارين الرياضية في زيادة إنتاج خلايا الدماغ الجديدة، وتقوية الذاكرة والتركيز، والعلاقة الوثيقة بين النشاط البدني وصحة العقل.

وأشار إلى أن العادات هي التي تولّد الطاقة، وإذا لم يكن لديك عادات إيجابية مثل الاستيقاظ مبكراً، وكتابة الأهداف، ومراجعة الإنجازات اليومية، فلن تجد الطاقة اللازمة لتحقيق أهدافك. وشدد على أهمية تبني العادات اليومية لجلب الطاقة، والتوجه نحو النجاح.

وتولي مكتبة محمد بن راشد اهتماماً كبيراً بالصحة النفسية، إذ تقدم لروّادها مجموعة متميّزة من الكتب التي تركز على تعزيز الوعي بالصحة النفسية، وتقديم الأدوات والنصائح اللازمة، لتحسين جودة الحياة النفسية، ودعم أفراد المجتمع في رحلتهم نحو حياة نفسية أكثر توازناً وسعادة. وتشمل هذه السلسلة مواضيع متنوعة، مثل: إدارة التوتر، وتعزيز الثقة بالنفس، والتعامل مع القلق والاكتئاب، وفهم الذات بشكل أعمق.

كريم علي:

. إذا لم تكن لديك عادات إيجابية.. فلن تجد الطاقة اللازمة لتحقيق أهدافك.