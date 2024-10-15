سترة مايكل جاكسون ومكبرات صوت لجون لينون للبيع في مزاد علني

من المتوقع أن تدر سترة مايكل جاكسون وأول مكبر صوت استخدمه نجم فرقة البيتلز البريطانية الشهيرة جون لينون ، مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية عندما يعرضان للبيع في مزاد علني.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء، إن دار بروب ستور ستطرح أكثر من 350 قطعة نادرة وفريدة من التذكارات الموسيقية للبيع في مزاد علني يوم الجمعة الموافق 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ، والتي ستشمل الآلات الموسيقية وكلمات الأغاني المكتوبة بخط اليد والتوقيعات.

وستطرح بروب ستور من بين تلك المجموعة ، القطع التي ارتداها واستخدمها نجوم الموسيقى الراحلين ومن بينهم جورج مايكل وبرينس وجيمي هندريكس ، إلى جانب نجوم الساحة المتصدرين حاليا مثل المغني البريطاني هاري ستايلز ونجم الهيب هوب البريطاني ستورمزي .

ومن بين المعروضات سترة سوداء وذهبية على الطراز العسكري من المجموعة الخاصة بمغني الراب النرويجي عمر بهاتي ، وهو صديق لعائلة جاكسون ، تقدر قيمة بيعها ما بين 200 ألف استرليني (261 ألف دولار) إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تباع لوحة لكلمات أغنية جاكسون " بيت إت" ، والتي يقال إنها مكتوبة بخط يده، لقاء ما بين 40 ألف إلى 80 ألف جنيه إسترليني.

ويقدر مكبر الصوت الخاص بلينون ويرجع تاريخه إلى عام 1962 بما يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه إسترليني ، بينما من المتوقع أيضا أن يتم بيع كتيب "حياة مع البيتلز" ، الذي وقعه السير بول مكارتني ولينون وجورج هاريسون والسير رينجو ستار ، بمبلغ يتراوح بين عشرة إلى عشرين ألف جنيه إسترليني.