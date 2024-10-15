اكتشاف مقبرة ملكية ترجع إلى 5000 عام في الصين

تم اكتشاف مقبرة ملكية يعود تاريخها إلى حوالي 5000 عام في موقع أطلال أثرية في مقاطعة خنان بوسط الصين، مما يجعلها واحدة من أكبر المقابر في عصرها، مع العثور على أكثر من 350 قطعة أثرية حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" أن المقبرة، الواقعة في أطلال وانغتشوانغ بمدينة يونغتشنغ، تغطي مساحة إجمالية تزيد عن 17 مترا مربعا، باعتبارها حجما كبيرا في ذلك الوقت.

ويعتقد علماء آثار أن صاحب المقبرة كان ملكا لدولة ما في عصر ما قبل التاريخ ، فيما تعود أطلال وانغتشوانغ إلى الفترة الوسطى واللاحقة من ثقافة "داونكو" "4000 قبل الميلاد - 2600 قبل الميلاد"، وهي ثقافة من أواخر العصر الحجري الحديث.